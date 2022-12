Benzema tritt aus Nationalmannschaft zurück

Benzema nahm an den Europameisterschaften 2008, 2012 und 2021 teil sowie an den Weltmeisterschaften 2010 und 2014. Bei der WM-Endrunde 2018 in Russland, die Frankreich gewann, fehlte er aber im Aufgebot. Auch die EM 2016 und die WM in Katar, als die Franzosen jeweils das Finale erreichten, verpasste Benzema. In Katar fehlte er wegen einer Oberschenkelverletzung, die er sich kurz vor dem Turnier zugezogen hatte.