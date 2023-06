Bewegender Benzema-Abschied in Madrid: „Unvergesslich“

Benzema wechselte im Sommer 2009 mit 21 Jahren von Olympique Lyon nach Madrid. Für Real bestritt der Weltfußballer des Jahres 2022 648 Pflichtspiele, in denen er 354 Tore erzielte. Das letzte am Sonntag beim 1:1 zu Hause gegen Athletic Bilbao. Benzema ist damit hinter dem Portugiesen Cristiano Ronaldo (451) die Nummer zwei in der ewigen Torschützenliste des Traditionsclubs. Mit Real gewann der Stürmer - sehr oft an der Seite von Toni Kroos - insgesamt 25 Titel, darunter fünfmal die Champions League.