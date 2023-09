Brighton & Hove vorerst weiter ohne Pascal Groß

Am Donnerstag war er wieder ins Training eingestiegen, doch die Partie am Samstag kommt wohl noch zu früh für den Mittelfeldspieler. De Zerbi stellte allerdings in Aussicht, dass Pascal Groß in Brightons kommendem Europa-League-Spiel sein Comeback geben könnte. Am kommenden Donnerstag spielen die Seagulls bei Olympique Marseille.