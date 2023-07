Cas hebt Transfersperre gegen Marseille auf

Nach Ablauf seines Vertrages beim AC Le Havre hatte Gueye Ende April 2020 in Watford unterschrieben, ließ den Transfer dann aber Mitte Juni platzen. Danach unterschrieb der in Frankreich geborene Gueye bis 2024 in Marseille. Olympique war vorgeworfen worden, den Profi zum Vertragsbruch verleitet zu haben. Das konnte der Traditionsverein vor dem Cas aber widerlegen, weswegen der Transferbann aufgehoben wurde. Vielmehr habe Gueye laut Cas den Kontrakt mit Watford ohne triftigen Grund gekündigt.