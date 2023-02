Chelsea auch mit Fernandez sieglos - 0:0 gegen Fulham

Die Blues waren in der ersten Hälfte zwar gut im Spiel, Gefahr strahlten sie aber kaum aus. Die Gäste hielten dagegen, Chelseas Torhüter Kepa musste einmal eingreifen. Kurz vor der Pause traf Havertz den Pfosten, als er den Ball über seinen Auswahlkollegen Bernd Leno im Fulham-Tor hinweg lupfte. Nachdem das Leder an den Pfosten gegangen war, klärte Issa Diop. Auch nach der Pause drückte Chelsea auf die Führung, in der 80. Minute hatte Wesley Fofana eine große Möglichkeit, aber Timothy Ream klärte auf der Linie.