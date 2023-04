Coventry City darf doch im eigenen Stadion bleiben

Wegen fehlender Pachtverträge musste Coventry bereits mehrmals in andere Stadien ausweichen: Zwischen 2019 und 2021 spielte der Club in Birmingham. Mit der Einigung hofft der Verein nun auf Rückenwind für die letzten Saisonspiele. Bei fünf ausstehenden Partien stehen die Sky Blues derzeit auf dem fünften Platz, der zur Teilnahme an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Premier League berechtigt. Für Coventry würde das nach 22 Jahren die Rückkehr in die Eliteliga bedeuten.