Die Fußballwelt trauert: „Pelé hat alles verändert“

Argentiniens Weltmeister Lionel Messi fasste sich kurz: „Ruhe in Frieden, Pelé.“ Portugals Cristiano Ronaldo schrieb: „Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Herrn Edson Arantes do Nascimento“, wie Pelé mit bürgerlichem Namen hieß. „Ein bloßes „Lebewohl“ für den ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der die ganze Welt des Fußballs in diesem Moment ergreift.“ Pelé werde immer „eine Inspiration für so viele Millionen Menschen“ bleiben. „Ruhe in Frieden, Legende“, teilte der frühere englische Nationalspieler Wayne Rooney mit.