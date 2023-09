Doch noch Wende im Transfer-Theater: Kolo Muani zu PSG

Um 0.30 Uhr und damit 90 Minuten nach Transferschluss in Frankreich verkündete Eintracht Frankfurt doch noch den Wechsel des Stürmerstars zu Paris Saint-Germain. Der in den Streik getretene Kolo Muani bekommt seinen Wunsch erfüllt und darf in der angebrochenen Spielzeit in der Champions League statt in der Conference League auflaufen.