Emotionale Worte: Díaz bittet um Freilassung seines Vaters

Die Rebellen bekräftigten ihre Zusage, den Vater des Spielers freilassen zu wollen, warfen den Streitkräften des südamerikanischen Landes allerdings vor, durch ihre starke Präsenz in der Region die Übergabe zu gefährden. „Das Gebiet ist weiterhin militarisiert, es gibt Überflüge, Truppenbewegungen und eine intensive Suchoperation“, teilte die ELN in einer Stellungnahme mit. „Wenn die Operation in der Region fortgesetzt wird, verzögert dies die Freilassung und erhöht das Risiko.“