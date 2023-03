Englands Fußball-Gewerkschaft unterstützt Interview-Verzicht

„Wir würden alle Mitglieder unterstützen, die mit Konsequenzen konfrontiert wären, weil sie sich entscheiden, ihren TV-Verpflichtungen nicht nachkommen“, hieß es in der Mitteilung der PFA. Der Mitteilung zufolge sollte es am Samstag keine Interviews für „Match of the Day“ mit Premier-League-Spielern geben.