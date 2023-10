Englands WM-Held bleibt unvergessen - Bobby Charlton ist tot

Früh in seiner Karriere erlebte der junge Charlton mit dem Club seine schlimmsten Stunden. Im Februar 1958 war Man United auf dem Heimweg von einem Europapokal-Spiel in Belgrad. Nach einer Zwischenlandung in München hatte die Maschine bei schlechtem Wetter Startprobleme. „Wir sind gar nicht erst abgehoben“, erinnerte sich Charlton Jahrzehnte später sichtlich bewegt. „Wir sind in ein Haus gekracht und ich glaube in ein paar andere Hindernisse. Es war einfach ein Alptraum.“