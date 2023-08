Ermittlungen gegen Ex-Kamerun-Star Eto'o

In seiner aktiven Zeit als Profi galt Eto'o in Kamerun als Volksheld. Mit dem FC Barcelona und Inter Mailand gewann er unter anderem die Champions League, mit der Nationalmannschaft 2000 und 2002 den Afrika-Cup. Zudem nahm der Stürmerstar an vier Weltmeisterschafts-Endrunden teil. 2021 wurde Eto'o Präsident des kamerunischen Fußballverbands Fecafoot.