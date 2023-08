Europas Fußballer: Haaland, Messi und De Bruyne Finalisten

Deutsche Spieler oder Bundesligaprofis gehören dagegen nicht zu den drei Finalisten für die Ehrung am 31. August in Monaco, wie die Europäische Fußball-Union bekannt gab. Die ehemaligen Bundesligaspieler Haaland aus Norwegen und De Bruyne aus Belgien hatten in der vergangenen Saison mit Manchester City erstmals die Champions League gewonnen. Der argentinische Weltmeister Messi wechselte gerade erst von Paris Saint-Germain zu Inter Miami in die USA.