Ex-Kaderplaner verteidigt Nottinghams hohe Transferausgaben

Um in der Premier League zu bestehen, habe man den Kader nach dem Aufstieg bewusst in großem Stil verändert. „Das ist einfach ein anderes Niveau in puncto Dynamik, Handlungsschnelligkeit, Athletik - da bleibt dir nicht viel anderes übrig, als den Kader auf links zu drehen“, sagte Syrianos, der zugleich meinte: „Mannschaften mit einer hohen personellen Kontinuität besitzen größere Erfolgschancen - das Risiko eines größeren Umbruchs war uns natürlich bewusst und musste abgewogen werden.“