Experte Hislop meldet sich nach Kollaps: Dankbar sein

Der Sender ESPN schaltete in der Situation unmittelbar in die Werbung, gab später aber Entwarnung. Der 54 Jahre alte ehemalige Nationaltorhüter von Trinidad & Tobago kündigte nun an, sich gründlich durchchecken zu lassen. „Meine Antwort muss jetzt sein, die beste medizinische Meinung einzuholen, die ich bekommen kann, und mir anzuhören, was mein Arzt zu sagen hat“, sagte Ex-Profi Hislop, der sich explizit auch bei der Vor-Ort-Crew in Pasadena für die schnelle Hilfe bedankte.