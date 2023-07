Experte Hislop vor TV-Kamera kurzzeitig kollabiert

In seiner Funktion als Experte sackte der 54-Jährige am Sonntagabend (Ortszeit) beim Testspiel der AC Mailand gegen Real Madrid in Pasadena kurzzeitig zusammen - vor laufender TV-Kamera. Der Sender ESPN schaltete in der Situation unmittelbar in die Werbung, gab rund um den ehemaligen Nationaltorhüter von Trinidad & Tobago später aber Entwarnung.