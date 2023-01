FC Barcelona weiter vorn - Kroos trifft bei Real-Erfolg

Der Weltmeister von 2014 besorgte beim hart erarbeiteten 2:0 (1:0)-Erfolg bei Athletic Bilbao in der 90. Minute mit einem präzisen Flachschuss die Entscheidung. Torjäger Karim Benzema brachte den Rekordmeister in der 24. Minute in Führung. Dank des Sieges liegt Real nach 17 Spielen mit 41 Punkten weiterhin drei Zähler hinter Spitzenreiter Barcelona.