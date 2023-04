FC Chelsea verliert auch bei Lampard-Rückkehr

Die Mannschaft um den deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz unterlag am Samstag bei den Wolverhampton Wanderers mit 0:1 (0:1) und ist in der Liga nun seit fünf Spielen sieglos. Chelsea hatte nach der Trennung vom bisherigen Coach Graham Potter am Donnerstag Lampard als Coach bis zum Ende der Saison zurückgeholt. Er hatte Chelsea bereits von 2019 bis 2021 trainiert.