Formkrise: Arsenal-Coach Arteta will Havertz helfen

In bislang sechs Premier-League-Spielen für Arsenal blieb Havertz, der mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen hatte, eher unauffällig und torlos. Arteta äußerte sich dennoch positiv. „Es gibt so viel in seinem Spiel, wo er außergewöhnlich gut drin ist, und wir wissen, wo er sich verbessern muss. Aber wie bei jedem Spieler geht es darum, ihn zu unterstützen“, sagte der Coach. „Man gibt ihnen Unterstützung und mehr Möglichkeiten, und wenn sie nicht ihre Leistung bringen, dann liegt es an uns.“