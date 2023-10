Gündogan kritisiert mangelnde Emotionen nach Barça-Pleite

Gündogan hatte Barça mit seinem ersten Liga-Treffer für die Katalanen in der sechsten Minute früh in Führung gebracht. Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham dreht die Begegnung mit einem Doppelpack noch. Die Entscheidung fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Die Reaktionen in der Mannschaft seien anschließend nicht so gewesen, wie er sich das gewünscht hätte, sagte Gündogan. „Wir müssen in dem Bereich einen Schritt nach vorn machen, sonst ziehen Real Madrid oder Girona davon“, kritisierte der 33-Jährige: „Ich bin nicht hierhergekommen, um solche Spiele zu verlieren oder den Abstand groß werden zu lassen.“