Gündogan nach Titelgewinn: Kapitänsbinde ist ein Privileg

„Die Premier League ist zweifellos die anspruchsvollste und wettbewerbsintensivste Liga der Welt, und das sagt alles darüber, was das für eine Leistung ist“, sagte der 32-jährige Mittelfeldspieler, der seit 2016 für die Cityzens spielt und den Titel zum insgesamt fünften Mal holte. „Diese Mannschaft ist so talentiert und so besonders, und ihr Kapitän in dieser Saison gewesen zu sein, war ein enormes Privileg“, sagte Gündogan.