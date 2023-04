Haaland bejubelt „große Woche“ nach Einstimmung auf Bayern

Aber vorher will Guardiola das 3:0 aus dem Hinspiel gegen die Bayern veredeln. „Oft wird nach einem Spiel wie gegen die Bayern viel rotiert“, betonte der Spanier. „Aber aus meiner Erfahrung aus den vorhergehenden Spielzeiten sinkt das Niveau auch, wenn du viel rotierst.“ Guardiola nahm drei Veränderungen in der Startaufstellung gegen Leicester vor, nach der Pause schöpfte er das Kontingent mit fünf Wechseln in der zweiten Halbzeit aber voll aus, um die Kräfte für das nächste Gipfeltreffen mit seinem ehemaligen Club in München zu schonen. „Wir sind in einer sehr guten Form. Wir freuen uns auf das Spiel Mitte der Woche“, sagte Mittelfeldspieler Kalvin Phillips.