Haaland trifft dreimal für City - Arsenal schlägt Man United

Die bisherige Bilanz des Ex-Dortmunders in England ist atemberaubend. In 19 von 20 Ligaspielen stand Haaland in dieser Saison für Man City auf dem Platz und erzielte dabei 25 Tore. In der vergangenen Saison hatten die beiden Toptorjäger der Premier League -Mohamed Salah und Heung-min Son - jeweils 23 Tore in 38 Spielen erzielt. Außerdem gelang es zuvor keinem Spieler, in so kurzer Zeit viermal einen Dreierpack zu erzielen. Nur Alan Shearer hat innerhalb einer Saison häufiger - nämlich fünfmal - drei Tore in einem Spiel geschossen.