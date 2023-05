Hamann adelt Kroos: „Größter deutscher Spieler“

„Was Toni Kroos und Luka Modric im Mittelfeld auch mit 33 und 37 Jahren immer noch leisten, ist Wahnsinn. Die beiden sind ihren Gegnern im Kopf immer einen Schritt oder zwei voraus, deshalb spielen sie in diesem Alter immer noch auf allerhöchstem Niveau“, befand Hamann. Was Kroos in den vergangenen Jahre geleistet und auch am Dienstag wieder gespielt habe, „da kannst du vor diesem Mann nur den Hut ziehen“.