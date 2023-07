Hernández über Verletzungsanfälligkeit: War es die Kälte?

Die Rückkehr in seine Heimat sei auch ein Beweggrund für den Wechsel gewesen. „Ich wollte mein Leben verändern und in mein Land Frankreich zurückkehren, wo ich die Sprache spreche“, so der 27-Jährige. Er spreche ein wenig Deutsch, aber das sei nicht einfach. „Ich wollte in ein Land zurückkehren, in dem ich mich wohler und zu Hause fühlen würde.“