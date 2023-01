Infantino verteidigt Selfie bei Totenwache für Pelé

Infantino hatte sich per Smartphone unter anderem mit dem ehemaligen Santos-Profi Lima fotografiert, was Kritik hervorrief. Pelés Mannschaftskameraden hätten ihn darum gebeten, aber nicht gewusst, wie man das macht, führte Infantino aus. „Um ihnen zu helfen, nahm ich das Handy von einem von ihnen und machte das Foto von uns allen für ihn.“ Er habe so viel Respekt und Bewunderung für Pelé, „dass ich niemals etwas tun würde, was in irgendeiner Weise respektlos wäre.“