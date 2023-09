Inter Miami verliert ohne Messi Finale des US Open Cups

Miami (dpa) - . Ohne den verletzten Superstar Lionel Messi hat Inter Miami das Finale des US Open Cups verloren und den zweiten Titel in der Geschichte der Mannschaft verpasst. Im amerikanischen Gegenstück zum DFB-Pokal gab es gegen Houston Dynamo ein 1:2. Der 36 Jahre alte Messi saß in einem schwarzen Hemd auf der Tribüne und verfolgte die Final-Niederlage aus einer Loge. Auch Jordi Alba konnte nicht spielen. Aus dem Trio ehemaliger Fußball-Profis des FC Barcelona stand einzig Sergio Busquets auf dem Feld.