Italiens Rekordtorwart Buffon bestätigt Rücktritt

2019 wechselte er für ein Jahr zu Paris Saint-Germain, ehe er für zwei weitere Spielzeiten nach Turin zurückkehrte. Im Sommer 2021 heuerte Buffon dann im Spätherbst seiner Laufbahn noch einmal bei seinem Jugendverein Parma in der 2. Liga an, wo er im November 1995 als 17-Jähriger sein erstes Serie-A-Spiel bestritten hatte. Damals hielt er als Debütant gegen den großen AC Mailand ein 0:0 fest und begründete eine einmalige Karriere, in der er unter anderem 176 Länderspiele bestritt und zu fünf Weltmeisterschaften fuhr.