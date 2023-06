Joselu lässt Spanien jubeln: Nach Sieg gegen Italien

Mit seinem Treffer kurz vor Schluss beim 2:1 (1:1) gegen Italien in Enschede schoss der frühere Bundesligaprofi von 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 die Spanier ins Endspiel, in dem am Sonntag Kroatien der Gegner sein wird. Der WM-Dritte hatte sich am Mittwoch in Rotterdam mit 4:2 nach Verlängerung gegen Gastgeber Niederlande durchgesetzt.