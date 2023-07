Juve wirft Kapitän Bonucci aus dem Kader

Diese Entscheidung teilten die Verantwortlichen des Rekordmeisters dem 36 Jahre alten Kapitän in seinem Urlaub in der Toskana mit, wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete. Ebenfalls nicht mehr zum Kader in der kommenden Saison gehören soll der frühere Schalker Weston McKennie, der zuletzt an Leeds United ausgeliehen war.