Juventus-Sieg vor Gericht: Punktabzug vorerst zurückgenommen

„Wir haben es am Nachmittag nach der technischen Besprechung erfahren, das sind natürlich gute Nachrichten“, sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri nach dem 1:1 in der Europa League bei Sporting Lissabon. „Aber jetzt sind wir in der Verantwortung. Wir wollen in der Liga unter die ersten Vier kommen.“