Kahn über Saudi-Arabien: Welt nicht nur schwarz und weiß

Sportlich seien die Vereine der Saudi Professional League noch keine Konkurrenz. „Aber was den Transfermarkt angeht, gibt es einen neuen Player, den viele europäische Clubs schon zu spüren bekommen haben“, sagte Kahn über die Transferausgaben von „über einer Milliarde Euro“. Er glaube allerdings nicht, dass das so weitergehen werde, „denn auch die Clubs in Saudi-Arabien müssen unter ihrem aktuellen Eigentümer zeitnah nachhaltig wirtschaften“.