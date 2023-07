Kane erscheint bei Tottenhams Trainingsstart

Kane ist der Wunschkandidat des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf der vakanten Stürmerposition. Zuletzt sollen die Münchner in einem zweiten Anlauf 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geboten haben, was Tottenham mit Eigentümer Daniel Levy aber laut Medien erneut abgelehnt habe. Kane und die Bayern sollen sich dem Vernehmen nach einig sein. Dies würde auch die Absage an PSG unterstreichen. Berichten zufolge müsste München mindestens 100 Millionen Euro zahlen, damit Levy einlenkt.