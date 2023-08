Kane führt Tottenham im Test als Kapitän an

Trainer Ange Postecoglou bot seinen 30 Jahre alten Kapitän in der Partie gegen den ukrainischen Fußball-Meister Schachtar Donezk am Sonntag von Beginn an auf. Für die Spurs ist die Partie der letzte Heim-Test vor dem Premier-League-Start beim FC Brentford am kommenden Sonntag. Am Dienstag geht es im letzten Test auswärts gegen den FC Barcelona.