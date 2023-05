Kapitän Marquinhos verlängert bei Paris Saint-Germain

Unklar ist hingegen weiter, ob die Stars Lionel Messi und Neymar beim französischen Meister bleiben. Der Vertrag des Argentiniers Messi läuft am Saisonende aus und der Weltmeister wird sowohl mit seinem Ex-Club FC Barcelona als auch einem Engagement in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Brasiliens derzeit verletzter Nationalspieler Neymar hat noch einen Vertrag bis Sommer 2025, soll gerüchteweise aber mit einem Wechsel in die englische Premier League liebäugeln.