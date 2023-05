Klopp: Habe Übung darin, große Niederlagen zu verarbeiten

Der Erfolgscoach erreichte danach drei weitere Male mit dem FC Liverpool das Königsklassen-Finale, konnte aber nur eines davon gewinnen. „So ein Finale zu erreichen fühlt sich sensationell an. Es zu verlieren, und das in meinem Fall leider dreimal, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig“, ergänzte Klopp. „Wenn jemand Übung darin hat, Niederlagen zu verarbeiten, große Niederlagen, dann bin ich das.“ Das nage aber nicht an seinem Selbstvertrauen. „Es einmal zu gewinnen, wie 2019 mit Liverpool gegen Tottenham, hat dann schon geholfen, um mit der Geschichte fein zu sein.“