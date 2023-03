Klopp nach Liverpools 7:0-Gala: „Wir leben noch“

So konnte Klopp das Tor von Firmino schließlich doch noch genießen. „Bei all den schönen Toren, die er erzielt hat, war dies das Tor, was er am meisten gewollt hat“, sagte Klopp über den Ex-Hoffenheimer, der zum Saisonende die Reds nach acht Jahren verlassen wird. Es sei keine einfache Entscheidung für ihn gewesen, den Club zu verlassen, sagte Klopp über den Publikumsliebling: „Den Empfang, den er bekam, war außergewöhnlich.“ Firmino ist in dieser Saison nur noch selten Stammspieler gewesen.