Klopp nach Sieg im Liverpooler Derby: „Sah nach uns aus“

Der ägyptische Stürmerstar Mohamed Salah und der zuletzt neu verpflichtete Niederländer Cody Gakpo mit seinem ersten Tor hatten für den ersten Ligasieg des FC Liverpool im neuen Jahr gesorgt. „Das fühlte sich an wie wir, das sah nach uns aus“, stellte Klopp anschließend fest. „Die gesamte Leistung war extrem wichtig für uns, weil wir ein Statement abgeben mussten“, ergänzte der 55-Jährige und sprach vom besten Spiel seit längerer Zeit: „Jeder fängt heute Abend an, wieder ein bisschen mehr an sich zu glauben.“