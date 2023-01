Klopp zur Krise: „Müssen noch einmal von vorn anfangen“

Am Samstag hatte Liverpool eine 0:3-Pleite bei Brighton & Hove Albion kassiert, die zweite nacheinander in der Premier League. Klopp sprach danach von einem persönlichen Tiefpunkt. Ans Aufgeben denkt der 55-Jährige aber offensichtlich nicht. „Das sind Fußballprobleme, die löst man mit Fußball“, sagte er. „Besser zu spielen, als wir gegen Brighton gespielt haben, sollte nicht so schwer sein. Das ist der erste Schritt.“