Köpke folgt Klinsmann nach Südkorea

Klinsmann deutete an, welchen Spielstil er in Südkorea spielen lassen will: „Mein persönlicher Hintergrund ist Stürmer. Daher mag ich es, immer anzugreifen, und das bedeutet, dass ich lieber ein Spiel 4:3 gewinne als 1:0.“ Der ehemalige Fußballprofi machte aber zugleich deutlich, dass er zunächst eine „gewaltige Lernkurve“ durchlaufen müsse, „um zu verstehen, was das Beste ist für (Süd-)Korea“. Sein Debüt als Trainer der südkoreanischen Mannschaft gibt Klinsmann am 24. März im Länderspiel gegen Kolumbien.