Kommentar: Abstoßende Nach-uns-die-Sintflut-Haltung

Das ist sie also, die neueste Untat der weltentrückten Totengräber des Fußballs. So weltfremd, so weit entfernt vom gesunden Menschenverstand wie der Mond von der Erde. Schon kurios, dass die Fußball-Weltmeisterschaft überhaupt noch auf diesem Planeten stattfinden soll. Aber, stopp mal, solange sich der Welt-Markt noch ein bisschen auspressen lässt, die Geldvermehrungsmaschine fleißig weiterproduziert, hat Fifa-Boss Gianni Infantino bestimmt ein paar wahnsinnige Ideen in der Hinterhand. Wie diese: Eine WM mit 48 Mannschaften, die in sechs Ländern auf drei Kontinenten stattfindet. Klingt in Zeiten des Klimawandels wie ein irrer Witz. Irre ja, witzig nein. Die Fifa macht ihr Ding. Nachhaltigkeit – außer dem nachhaltigen Geldregen in die eigene Tasche – gehört nicht dazu. Sie drehen das ohnehin schon überdrehte Rädchen immer weiter. Ohne Rücksicht auf Verluste. Die Gesundheit der überlasteten Spitzenspieler setzt man mit jedem weiteren aufgeblähten Wettbewerb seit Jahren mutwillig aufs Spiel. Mit der über die halbe Welt verteilten WM tritt man die drängendsten Sorgen und Bedürfnisse der Menschheit mit Füßen. Eine fiese Grätsche. Absolut abstoßend, diese Nach-uns-die-Sintflut-Haltung. Die wird leider ohne Folgen bleiben, solange Spitzenverbände, Topclubs und Superstars nicht aufbegehren. Auch hier wünscht man sich weit mehr Nachhaltigkeit. Und Widerstand.