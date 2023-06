Kroos verlängert bei Real bis 2024: Fühlt sich richtig an

Der Weltmeister von 2014 geht damit in seine zehnte Saison beim spanischen Erfolgsclub. In bisher 417 Spielen gewann der 33 Jahre alte Mittelfeldstratege mit Real 20 Titel, darunter allein viermal die Champions League, insgesamt kommt er auf fünf Triumphe in der Königsklasse. Er ist damit nach Titeln der mit Abstand erfolgreichste deutsche Fußball-Profi.