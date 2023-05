Lazio gewinnt: Napoli-Meistertitel in Serie A erneut vertagt

Lazio konnte am 33. Spieltag einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze verbuchen, auch Juventus Turin auf Platz drei (2:1 gegen Lecce) und das viertplatzierte Inter Mailand (6:0 in Verona) siegten. Inters Stadtrivale und Gegner im anstehenden Halbfinale der Königsklasse, der AC Mailand, patzte indes beim 1:1 daheim gegen den Abstiegskandidaten Cremonese. Milan musste in der Tabelle Atalanta (3:2 gegen Spezia Calcio) vorbeiziehen lassen und rutschte auf Tabellenplatz sechs.