Lingard bietet sich Saudis an: „Dort passieren große Dinge“

Saudi-Arabien investiert mit Geldern aus dem Öffentlichen Investmentfonds (PIF) massiv in den Liga-Fußball. Im vergangenen Winter wurde Cristiano Ronaldo verpflichtet, in den vergangenen Wochen folgten Stars wie Karim Benzema, N'Golo Kanté, Ruben Neves und Kalidou Koulibaly. Kurzfristig soll ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erregt werden, finales Ziel dürfte die Ausrichtung einer künftigen Weltmeisterschaft sein.