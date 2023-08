Magath zu Saudi-Transfers: Spieler können nicht Welt retten

„Ich finde es moralisch nicht ok, wenn sie jetzt Sportler nehmen und die Sportler das schaffen sollen, was die Politiker und die Wirtschaftsleute nicht geschafft haben. Die machen alle da Geschäfte, wo sie Geschäfte machen können. Und weil die Saudis sich jetzt Fußballspieler ausgesucht haben, sollen die Fußballspieler die Welt retten? Nein, so funktioniert die Welt glaube ich nicht“, sagte Magath in der ran Bundesliga Webshow.