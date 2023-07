Maguire nicht mehr Kapitän bei Manchester United

Bereits Anfang des Monats hatte es Medienberichte gegeben, dass ten Hag plane, Maguire abzusetzen. Grund dafür sollen die wenigen Einsätze des Abwehrspielers in der vergangenen Saison gewesen sein. In lediglich acht Begegnungen in der Premier League hatte Maguire in der Startelf gestanden. Deswegen gab es auch bereits Spekulationen um die sportliche Zukunft des Verteidigers, der mit West Ham United in Verbindung gebracht wird.