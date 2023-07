Manchester United verpflichtet Mason Mount

Mount hatte sich zuvor in einer emotionalen Video-Botschaft von den Fans des FC Chelsea verabschiedet. Seit seinem sechsten Lebensjahr hatte der in Portsmouth geborene Fußballer sämtliche Jugendmannschaften der Blues durchlaufen. Nachdem ihn der Club an Vitesse Arnheim und Derby County ausgeliehen hatte, spielte er seit 2019 als Profi für den FC Chelsea, mit dem der 36-malige Nationalspieler unter anderem die Champions League gewann.