Medien: Anklage gegen Modric in Kroatien wegen Falschaussage

Modric wurde seinerzeit von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, in dem Prozess gegen Mamic und dessen Komplizen in Osijek nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Dabei ging es auch um den Wechsel des einstigen Weltfußballers von Dinamo Zagreb zu Tottenham Hotspur im Jahr 2008. Letztlich urteilte das Gericht damals, ein Urteil gegen den Vizeweltmeister von 2018 wäre voreilig gewesen, da der endgültige Ausgang des Verfahrens gegen Mamic noch nicht festgestanden habe. Als Zeuge hatte Modric vor Gericht erklärt, er könne sich nicht mehr erinnern.