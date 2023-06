Medien: Klopp bekommt Wunschspieler Mac Allister

Mac Allister hatte seinen Kontrakt in Brighton erst im vergangenen Oktober bis 2025 verlängert. Der Mittelfeldspieler war Anfang 2019 für acht Millionen Euro aus seiner südamerikanischen Heimat von den Argentinos Juniors in die Premier League zu Brighton & Hove Albion gewechselt. Nach einer einjährigen Ausleihe an die Boca Juniors feierte er im März 2020 sein Debüt für die Seagulls und bestritt bisher 112 Partien, in denen er 20 Tore erzielte.