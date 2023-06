Medien: Real will Kane statt Havertz als Benzema-Ersatz

Benzema hatte Real nach 14 Jahren verlassen und ist nach Saudi-Arabien gewechselt. Für das Sturmzentrum sucht der spanische Vizemeister daher nach einer Verstärkung, Havertz hat diese Position sowohl bei Chelsea als auch in der Nationalmannschaft schon gespielt. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm sieben Tore in der Premiere League für die Blues. Als Tabellenzwölfter hat Chelsea die Champions League klar verpasst, wodurch Veränderungen im Kader erwartet werden. Der Vertrag von Havertz läuft noch bis 2025, er soll die Londoner aber für rund 60 Millionen Euro verlassen können.